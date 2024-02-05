農曆春節將至，過年傳統習俗包括有打掃環境、準備年夜飯、小姑回娘家等，桃園市衛生局提醒，罹患慢性疾病的民眾切勿自行停藥。此外，醫師指出，婦女在春節期間恐因婆媳問題、親友比較等易有憂鬱、情緒焦慮等狀況，建議可尋求醫師幫助。

衛生局呼籲，民眾應破除傳統過年習俗不吃藥的迷思，切勿隨意停藥，並應留意需要忌口的食物，避免食物與藥品交互作用影響藥效。此外，健保署今年有特別放寬規定提前讓民眾領藥，持有慢性病連續處方箋領藥的民眾，下期領藥時間落在8日至14日者，可提前持處方箋領取下1個月的藥品或回診由醫師開立新處方箋。

衛生局另也提醒，過年期間常常因熬夜或暴飲暴食出現身體不適等症狀，在藥局購買藥品前可以多花幾分鐘向專業藥師洽詢。另因應國內外呼吸道傳染病疫情日益嚴峻，衛生局為確保民眾於連假期間可獲得適當醫療照護，整合桃園市9家醫院於113年農曆春節期間自10至12日開設呼吸道傳染病特別門診。

衛福部桃園醫院精神科醫師蘇柏文指出，華人文化相當重視家庭倫理與規範，婦女易陷入「好媳婦的枷鎖」長期壓抑內心感受與想法，日積月累便容易因憂鬱或焦慮情緒導致失眠或身體病痛。

蘇柏文鼓勵民眾正向思考，並探索無法扮演好媳婦的3種情境，比如當自己生病時、當自己必需加班時、當自己體力無法負荷時，可以允許自己無法扮演好媳婦的角色，另外也需要每天給自己1杯咖啡的時間休息，別讓無形的壓力誘發焦慮及憂鬱，甚至進一步影響健康，可以適時對外求助。

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