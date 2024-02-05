台糖豬肉片日前被驗出含瘦肉精「西布特羅」，高雄市長陳其邁5日重申維護民眾的食品安全，他說，對市場、大賣場與百貨公司肉品加強查驗，目前至今的查驗都是零檢出。且這次的台糖豬肉事件，同一批號的肉品也都下架，未來在春節期間將嚴格對肉品把關，加強抽驗工作。
陳其邁上午到楠梓區鳳屏宮發放小紅包，對於豬肉事件，他說，要讓民眾吃得安心與吃得安全。如今的爭議是瘦肉精在LC-MS／MS檢測方法的檢測臨界值是0.001，這次檢驗出是0.002，在臨界值左右，希望儘速有一個明確的檢驗結果。陳其邁請民眾放心。
此外，對於立法院新科立委李柏毅、黃捷有什麼建議？陳其邁說，李柏毅對左楠地區很熟悉，相信李柏毅在國會將不負人民期待，對李柏毅與黃捷都有信心。
陳其邁表示，立法院是合議制，有立法院職權行使法，也有相關的議事慣例與立院慣例，按照此順序，希望能多一些福國利民的法案。他希望大家能拋棄黨派，以國家、地方建設為考量，這是他與人民的期待。
至於委員會方面，陳其邁說，各地方政府與發展都不太一樣，委員的專業也不同，對於不同議題，委員會依職權行使，努力把法案做好。陳其邁已經有給李柏毅和黃捷一些建議，對兩位有信心。
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