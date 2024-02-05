國民黨在這次大選未完成政黨輪替目標，台大教授左正東、淡大教授李大中等多名學者今(5日)提出倡議，盼能夠實現青年接棒、社會對話、重建使命、內造民主四大改革。資深媒體人趙少康對此表示支持，認為內容切中時弊、擊中要害，且「矯枉必須過正」，若國民黨真能做到，一定會讓人耳目一新。

9位學者發表共同連署聲明，並在網路發起連署，具體主張分別是開放的組織、開放的智庫、開放的理念、開放的決策，透過這四項主張，希望國民黨能夠實現青年接棒、社會對話、重建使命、和內造民主的目標。

趙少康看完該份聲明後坦言，國民黨的改革步伐緩慢，已經令人不耐，「青年赤字」現象必須盡速扭轉，因此他支持9位學界朋友提出的四項改革主張。

「矯枉必須過正」趙少康中午在臉書發文指出，國民黨必須展現大刀闊斧改革的行動，抱持「退此一步 即無死所」的決心，才能讓外界耳目一新，爭取到年輕人的認同。