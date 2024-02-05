因應台糖豬隻驗出瘦肉精事件，雲林縣政府已於4日完成縣內台糖肉豬場採樣，送中央畜產會化驗中，5日縣長張麗善前往雲林縣肉品市場「雲饗豬展售館」促銷豬肉產品，強調雲林豬肉有「零瘦肉精聯盟」把關，安全無虞，請消費者安心選購，並會持續加強市售豬肉產品抽驗，如有違反食品安全相關規定，立即下架且裁罰6萬至2億元。

張麗善表示，雲林縣養豬頭數約158萬頭，占全台3成左右，數量全台第1。針對中央農業部2021年1月1日起正式開放進口含萊克多巴胺的豬肉及其脂肪，縣政府於2020年9月成立「零瘦肉精聯盟」，從畜牧場、肉品廠到攤商、餐廳、小吃店，只要經檢驗符合規定，縣府就發給認證標章。

張麗善說，目前全縣已累積畜牧場352家、餐飲店67家、小吃攤65家、食品販售及製造150家加入零瘦肉精聯盟，自2018年起，雲林已近6年無任何豬隻被檢出瘦肉精，豬肉品質安全無虞。

張麗善指出，雲林縣肉品市場除自主管理，也會請中央防檢署針對進場拍賣、屠宰豬隻加強各項藥物檢測，絕對會維護雲林縣優良豬肉品質，讓消費者對雲林豬肉有信心，同時確保豬農權益。

張麗善提到，台糖豬隻驗出瘦肉精事件一傳出，縣動植物防疫所立即於本月4日，會同中央畜產會稽查人員前往縣內虎尾台糖肉豬場，選擇3棟豬舍採樣，每棟採樣豬血5管、豬毛1包、飼料1包，同時稽查比對藥品進出貨資料及清查現場飼料、藥品、添加劑等，當日完成採樣，急件送中央畜產會化驗。