鄒男闖紅燈拒捕沿途高速逃逸最後撞進娃娃機店，送醫酒測值竟破1，幾乎以爛醉。（翻攝照片／蔡依珍桃園傳真）

男闖紅燈拒捕沿途撞5車，一路衝撞進娃娃機店酒測值破1。

37歲鄒姓駕駛5日凌晨3點多闖紅燈，巡邏警見狀要求停車，豈料鄒男加速逃逸，沿途撞壞4輛機車和1輛轎車，最後高速衝進娃娃機店，撞毀多台機台才停下，鄒男還拒絕下車，經送醫酒測值高達1.05MG／L，嚴重超標，幾乎是爛醉程度，警依公共危險罪嫌送辦。

鄒男闖紅燈拒捕沿途高速逃逸最後撞進娃娃機店，送醫酒測值竟破1，幾乎以爛醉。（翻攝照片／蔡依珍桃園傳真）

鄒男闖紅燈拒捕沿途高速逃逸最後撞進娃娃機店，送醫酒測值竟破1，幾乎以爛醉。（翻攝照片／蔡依珍桃園傳真）

桃園警察分局武陵派出所警員林佑叡及沈威志5日3時許巡邏時，在三民路與民生路口發現一輛轎車高速紅燈左轉，隨即鳴警笛並以廣播器指示停車受檢，但駕駛未停車還加速逃逸，期間擦撞到路旁車輛，未停下仍繼續逃逸。

因市區道路狹小，該車已經對其他用路人生命安全造成威脅，員警不敢大意，僅保持距離在後尾隨並呼叫支援，違規車輛行駛到北埔路70號前欲轉彎時，不慎撞擊路旁車輛再撞進娃娃機店，現場滿目瘡痍、碎片四散，附近店家、住戶也被巨大撞擊聲驚醒，連忙跑出查看發生什麼事。

員警立即上前查看，車內37歲鄒姓男駕駛並未受傷，但面對員警喝令下車配合盤查仍拒絕配合，員警便以強制力將鄒男拉下車，立刻聞到濃厚酒味，經送醫院抽血檢驗酒測值1.05MG／L，已嚴重超標，全案依法移請偵辦。

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