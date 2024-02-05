過年快到了，不少民眾準備糖果餅乾，甜甜過好年。一名部落客分享，逛好市多發現日本KitKat草莓威化餅，一大箱40條只要399元，超級划算，貼文引起網友討論，吸引8千多人狂讚，不少吃過的人暴動直呼「這超級好吃！沒想到好市多有賣」。

一名部落客近日在IG粉專「fuji.foodie」上拍片分享，好市多開賣一款日本人氣草莓零食「KitKat草莓威化餅」，粉紅色箱子的外觀，超級吸睛。根據商品標示牌，一箱40條售價399元，平均一條不到10元，相當划算。

影片吸引8千多人狂讚，「感覺很讚」、「這超好吃的，前幾天才在蝦皮下單一箱，結果剛剛才看到影片，好市多賣比較便宜」、「40條超多超划算，不知道要吃到什麼時候」、「這口味我喜歡，滿滿的草莓味」。

另有網友說，KitKat的威化餅乾真的都超好吃，日本當地有許多口味可以選擇，但好市多目前好像只有進草莓口味，雖然還不錯，但在日本當地吃過抹茶口味，真的爆炸好吃，希望好市多可以考慮也進抹茶味的。對此，有網友分享，前陣子在全聯有看到抹茶味的，可以去看看。