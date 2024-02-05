34歲的台灣羽球好手周天成昨拿下泰國羽球大師賽冠軍，奪冠後他自爆去年意外發現罹患大腸癌，已手術切除並康復。義大癌治療醫院內科部副部長、胃腸肝膽科主任曾政豪表示，不管在國內外都有發現大腸癌年輕化的趨勢，提醒有家族史或已出現血便、大便變細等疑似症狀，要及早就醫篩檢。

周天成是在去年進行健檢時，發現罹患初期大腸癌，在醫生幫助下，很快做了切除手術，預後良好，昨天在泰國羽球大師賽封冠後，他也對外界吐露這段抗癌經驗。

曾政豪表示，大腸癌好發55歲以上的中老年人，國健署提供年逾50歲的人，每2年1次糞便潛血大腸癌篩檢，但大腸癌年輕化，已是國內外趨勢，臨床上偶爾可見20、30幾歲年輕人罹患大腸癌的案例。

曾政豪表示，有大腸癌家族史、嗜吃燒烤類紅肉、有三高病史者，較一般人更好發大腸癌，發病年齡也較早，在表現上，早期大腸癌幾乎沒有症狀，若有血便、大便變細、體重減輕、臉色蒼白、貧血等症狀，病程多已是中晚期。

要預防大腸癌，曾政豪建議多吃新鮮蔬果，例如胡蘿蔔，富含維生素C、維生素E食物，少吃紅肉與適度運動，有家族史、或出現上述血便等疑似症狀者，要及早就醫篩檢。

對周天成這類愛運動的陽光男，年僅34歲就罹患大腸癌，曾政豪表示，確實較為少見，除非已知有家族史，或身體出現異樣而就醫，大多只能靠健檢來發現，臨床上原位型或部分初期的大腸癌，可透過大腸鏡的輔助，完整切除腫瘤，未必一定要開刀。