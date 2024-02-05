桃園市八德區大湳市場為大型傳統市場，市場內商品多樣化，吸引民眾前往採購，年節期間八德分局加強市場內防搶、防竊、為民服務等工作，讓民眾安心採買年貨。

八德分局四維派出所巡佐許曜麟3日上午擔服大湳市場攤整勤務時，在陸光街45號前見到1名老婦人坐在超商門口大口喘氣便上前關心。88歲的陸姓老婦人說，自己來逛市場順便找朋友，但年紀大了，走不動回不了家，員警現場代為撥打親友電話，並聯繫親友到場，老婦人看見親友到來，開心地感謝警方。

警員黃少琦2日13時接獲民眾報案，稱在忠孝街50號前有名長者坐在路旁，員警到場後耐心詢問下僅得知老婦人姓名，80歲的李姓老婦人不記得家中住址、電話及其他家人的聯絡方式，只說家中附近有廟、有稻田、住在透天厝等資訊。

員警憑藉這些訊息及老婦人步行的距離，開著車載著老婦人尋找住家，最終在介壽路二段送李姓老婦人返家。分局提醒，若發現有年長者獨自坐於路旁，不妨上前關懷協助，並可撥打110報警處理，避免老人身體狀況不佳或走失而發生意外。