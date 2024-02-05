從事故現場照片來看，遭擠壓追撞的自小客車已經成「紙團」狀了，只看得出是白色，其餘無法從剩下的面貌看出車型。（消防隊提供／吳建輝彰化傳真）

目前警消獲報已經前往搶救，警消仍在搶救中，詳細的肇事原因，仍有待後續進一步調查釐清。（消防隊提供／吳建輝彰化傳真）

國道1號南下197公里處彰化路段，今天中午發生1起嚴重車禍，目前已知至少3部大貨車與2部自小客車發生追撞，其中遭撞的2部小客車慘被包夾撞成廢鐵，幾乎面目全非看不出車型，警消獲報趕往現場搶救中，其中2名遭救出先行送醫的傷者，已有1死1重傷。

這起事故發生在今天中午11點32分左右，國道1號南下197公里彰化路段，有多部大小車輛發生追撞，包括內、外線都遭占據，車輛回堵超過6公里，其中被撞的自小客車幾乎全毀，看不出車型。

從事故現場照片來看，遭擠壓追撞的自小客車已經成「紙團」狀了，只看得出是白色，其餘無法從剩下的面貌看出車型，目前警消獲報已經前往搶救，警消仍在搶救中，詳細的肇事原因，仍有待後續進一步調查釐清。

根據了解，目前已被救出的傷者有2人，其中1人到院前已無呼吸心跳，另外1名傷者則有頭部、4肢等多處骨折，目前正在醫院搶救中。

警方調查，張男（73年次）所駕駛之營大貨車撞擊停等於輔助車之1部自小客車、自小貨車、自小客貨車、自大貨車及營大貨車後再撞擊行駛內側車道之1部小客車而肇事。