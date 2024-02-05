讓閱讀成為旅途，南港老爺行旅邀請紅氣球書屋首創「2024駐港計劃」，推出「紅氣球字裡行間」旅讀住房，並在大廳打造一間24小時不打烊的「永恆書店」，旅人可盡情翻閱紅氣球書屋主題選書，在溫煦書香中隨心閱讀到夢鄉。即日起至2024年12月31日，兩人入住「紅氣球字裡行間」主題房享兩客Soft Kitchen自助早餐，還可以免費拎走一袋紅氣球設計小物。

南港老爺行旅透過書本去閱讀在地的故事，連結地方的人事物，正好與獨立書店紅氣球書屋「讓閱讀成為旅途」理念不謀而合，攜手規劃年度「駐港計畫」，提供多重閱讀享受。不僅推出「紅氣球字裡行間」旅讀住房，更合作推出訂閱制季節選書服務，藉由紅氣球書屋獨到的選書眼光，為行旅10樓大廳「永恆書店」提供台灣在地文化書籍，包含旅行、藝術、設計、生活風格、飲食四大面向。「永恆書店」24小時不打烊地供入住旅人免費閱讀，亦可將喜愛的書本直接買回家。

同時，「永恆書店」也向南港區在地居民、企業及同仁敞開閱讀大門，歡迎隨時走進行旅，點一杯咖啡汲取知識，品味閱讀時光。南港老爺行旅期許成為具社會企業責任、深耕在地、關注本地創作者的品牌，此次與紅氣球書屋合作，書屋成立於2017年底，由台灣最南端小鎮恆春緩緩升空，以閱讀串連地方，將城鄉的故事帶到都市，讓更多創作者有發揮的舞台。

南港老爺行旅期待「2024駐港計劃」也能夠打開想像，與地方串接起各式各樣的合作火花。不僅推動在地知識分享、國內文化輸出，且更有機會拓展台灣的國際軟實力，強化南港老爺行旅推廣「永續旅行」理念。