中方最新型無人裝備

和超級007情報員小說中詹姆士龐德（James Bond）的虛構世界不同，在現實生活裡，危險的軍事行動對特戰部隊來說，充滿了很高的風險。

據《南華早報》（South China Morning Post）5日報導，特戰隊神不知鬼不覺地潛入敵方陣營，下手痛擊，接著消失無蹤。這宛如電影中的情節，在現實世界中執行起來卻要困難得多。萬一特戰隊員落入敵手，將為軍方戰略策畫人員帶來麻煩。

這就是為什麼解放軍駐成都的部隊說，他們一直在與科學家團隊密切合作，以開發無人機，好在未來 10 年內能替代人類，執行複雜的海外任務。他們的無人機能遠航，深潛水下，並長時間等待。接到命令後，它可以從水中一躍而出，衝向目標，發動致命一擊後，緊接著潛藏水下。

北京一直強調，奉行不干涉他國內政的政策，而解放軍對海外行動的保密程度也出了名。然而，參與相關計畫的解放軍第 78092 部隊最近在《火力與指揮控制》期刊上發表的論文中，卻透露了未來假設海外特戰計畫的部分細節。

中方新型智慧無人機

他們認為，披露這項計畫有助於正在研製新型無人機的中方企業、工程師和科學家，讓他們更了解軍方的需求和戰略目標。軍事行動的背景設定在2035年，屆時中國與鄰邦爆發小規模衝突。為了降低成本並避免衝突升級，雙方同意將裝備限定為包括小艇、無人機和高射砲等小型武器。論文中雖未點名另一個國家，但確實提及，兩國邊境間有條平均深度為 30 公尺，最大深度為40公尺的河流。而中國與鄰國沿界有許多這類河流，其中包括從西藏流入印度的雅魯藏布江。

而在這情境下，解放軍肩負著一項特殊使命，那就是悄悄地閃電打擊深入敵後的關鍵設施。而他們的目標是隱藏在一條河邊，距離前線約 40 公里的敵軍重要指揮及補給中心。研究人員說，在這次行動中，解放軍選擇只用無人機，但卻有一些很高的要求。

這些專為特種作戰而打造的無人機必須既能單獨作戰，也能蜂群作戰。此外，它們得要能在河流深處航行，在向敵方巡邏艇發射魚雷時避免被發現。為了不被發現，它們必須靠近河床，長時間潛航，並輕易穿過暗礁等障礙物。而一旦浮出水面，它們必須能在極低空飛行，迅速機動以免被敵人擊中。