高雄全家海神隊胡瓏貿、余煥亞、呂威霆球員也前來感受黃色球池魅力。（柯宗緯翻攝）

黃色小鴨為高雄迎來200萬參觀人潮，不只小鴨好拍，高市觀光局長高閔琳推薦，16-18碼頭展出多件裝置藝術作品，包括黃色潛水艇「黃小婷」、話題性十足的跌倒「屁屁鴨」、「療癒森林」系列作品、黃阿瑪及OPEN！家族成員等裝置作品，歡迎民眾快到高雄最美海景樂園共度快樂時光。

深受小朋友喜愛的黃色球池。（柯宗緯翻攝）

高閔琳指出，高雄在地企業「嘉鴻遊艇集團」，以CNC打造一艘長6.3米Yellow Submarine黃色潛水艇「黃小婷」。嘉鴻遊艇集團執行長呂佳揚表示，身為高雄在地企業，非常開心有機會一同參與，該設計源自Horizon品牌繪本《繽紛旅程》，結合遊艇元素與海洋世界，邀請大小朋友一同探索海洋的美好。

黃色小鴨為高雄迎來200萬參觀人潮。（柯宗緯翻攝）

至於網路討論度爆表的裝置藝術「屁屁鴨」，是結合黃色小鴨的概念與意象進行設計，以「倒頭栽」方式露出可愛鴨屁股跟鴨蹼，向藝術家霍夫曼的黃色小鴨致敬。開展前、還在裝設未完成階段就被民眾拍到，引發網友熱烈討論，更直呼小鴨跌倒「好可愛」，後續更在網路上掀起一系列kuso 搞怪照。

在愛河風景區河西路還有黃阿瑪等裝置作品。（柯宗緯翻攝）

此外，在碼頭遊樂園的場域內，還有超吸睛、直徑達20公尺的超大型黃色球池，連高雄全家海神隊球員胡瓏貿、余煥亞、呂威霆，也前來感受球池魅力。另有適合小朋友開心蹦跳的四大造型氣墊城堡，以及旋轉木馬、熱氣球、飛機、嘟嘟車等機械遊樂設施，從活動開始迄今都是大小朋友們熱門首選。

高市府文化局及高雄市立美術館責邀請台日知名藝術家大石曉規、吳騏、張育嘉、陳奕彰及陳普等人於高雄港17號碼頭，共同展出《療癒森林》。作品著重光環境與生態議題，呈現既夢幻又撫慰人心的巨型充氣藝術裝置，超吸睛的巨大裝置讓觀眾紛紛直呼超萌又可愛。

觀光局補充，這次也特別在愛河風景區河西路設置黃阿瑪及OPEN！家族成員等裝置作品，與愛河灣前的兩隻黃色小鴨相互呼應，包括「黃阿瑪的後宮生活」八隻可愛的小貓、「OPEN！家族」成員的LOCK醬、Please美眉、條碼貓、YAMAHA機車Vinoora等12組充氣裝置，歡迎大家一同沿著愛河，再至愛河灣及16-18號碼頭看小鴨、玩樂園、吃美食。