金龍號是台灣第一個冷氣客運車，車身綴有一條金龍，因而得名。（公路局提供／蔡亞樺台北傳真）

開箱公路局24hr話務中心，一窺話務人員如何服務全台用路人。（公路局提供／蔡亞樺台北傳真）

迎接龍年新春，交通部公路局正在舉辦「OPEN Highway客隨運轉-幸福公路與客家主題巡展」台北場，追加展出40年前台灣冷氣客運元祖「金龍號」的金龍浮雕標誌，即起至3月29日、連展40天，讓民眾了解公路發展歷史，響應龍年喜慶氣氛，也能在新春帶來好彩頭。

公路局指出，金龍號是台灣第一個冷氣客運車，1970年向日本原裝進口30輛日野（HINO）的客運車，陸續以朋馳Mercedes-Benz、五十鈴等品牌充替金龍號。當時為配合觀光發展旅遊，車上有金龍小姐為旅客介紹沿途的風光，每車座位35個，均為坐臥兩用椅，早期行駛在台北、台中、高雄、台東及日月潭、天祥、墾丁等旅遊地區，至1980年代停駛，改由中興號行駛。

金龍號車身綴有一條金龍，因而得名，即起至3月29日止（2月8日至2月11日休館），於台灣公路博物館展出，讓觀展者近距離了解公路發展歷程。「客隨運轉」展覽，展出公路如何帶動台灣經濟、旅遊「運轉」，並乘載人與文化，促成族群遷徙流動，除了有金龍號、金馬號以及各時期公路文物，還有公路前輩與客家家族的口述故事。

公路局表示，為讓民眾深度體驗展覽，推出「客隨運轉展X公路局24hr話務中心」活動，2月24日、3月9日、3月23日引領預約者深度導覽，深入介紹本次特展中公路人開路、修築、養護的秘辛，以及客家家族傳承與創生的轉運故事，一窺民眾無法參訪的空間，並了解24小時話務中心的運作。

公路局指出，該專屬導覽採事先預約制，包括2月24日、3月9日、3月23日，上午9時至9時50分、10時至10時50分、11時至11時50分，下午2時至2時50分、3時至3時50分，每場以20人為限，不接受現場報名（報名網址：https://reurl.cc/D4OWy5），2月6日中午12時起開放線上預約，額滿為止。