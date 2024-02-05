4日一架從馬來西亞吉隆坡國際機場起飛的飛機，在跑道上準備起飛前夕引擎突然傳出爆炸聲並冒煙，嚇壞艙內乘客，有乘客開始念「阿彌陀佛」保平安，警車、消防水車也立即前來待命。

馬來西亞《中國報》報導，一名女乘客在小紅書發文，指出4日從吉隆坡國際機場搭乘飛機飛往砂拉越的詩巫，當飛機準備從跑道上起飛時，引擎突然傳出爆炸聲，爆炸聲響嚇壞機上所有乘客。

女乘客表示，一旁婦人開始念「阿彌陀佛」保平安後她才感覺到害怕，讓她想起1980年沙烏地阿拉伯航空163號班機在貨艙起火折返後、仍釀成全機301人喪命的慘重空難。

女子表示，她看到飛機引擎冒煙，機長廣播請乘客冷靜，此時警車、消防車、水車也前來飛機旁待命，女子拍攝的畫面也顯示，3輛消防水車在第一時間出動。

女乘客錄下飛機引擎爆炸後，消防水車第一時間趕來待命的畫面。

女子說，所有乘客在機上待了半小時後，航空公司安排了新的班機，最終她順利平安回家過年。

女子並未透露是搭乘哪一個航空的班機，吉隆坡國際機場警員受訪表示，警方並未接獲飛機引擎爆炸的通報，不過當天確實有一架原定下午1時30分起飛的班機，因「事故」意外延遲至下午4時30分才起飛。

這則新聞引起大馬網友熱議，有人推測是鳥禽飛進引擎所致，也有搭乘該航班的民眾表示，慶幸飛機不是在起飛後才出現事故，否則後果不堪設想。