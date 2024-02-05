過年前家家戶戶忙著大掃除，一名男網友說，女友主動提議要幫他整理家裡，他拒絕後對方仍跑來幫忙打掃，結果日前送她回家，女友竟然開口討過年紅包，反問她為何要給，她回說因為有幫忙整理家裡，但男網友從沒要求女友幫忙，不想給紅包，女友竟立刻不爽，轉頭走人。

原PO在臉書「匿名公社」發文，有一天女友問要不要到家裡幫忙打掃，原PO說不用，且他家裡有爸爸、小媽，女友還來整理很奇怪，但女友放假卻自己跑來大掃除，讓原PO傻眼，急勸不用整理，但女友堅持打掃。

原PO表示，日前送女友回家，對方突然說過年要包紅包給她，因為她幫忙打掃家裡，但原PO回說，「我有叫你不要幫忙整理，你自己愛整理，現在又要討錢？」結果女友馬上不爽翻臉，轉頭回家，跟原PO冷戰不回訊息，令原PO無奈。

對此大批網友紛紛留言，「其實包一個紅包沒什麼，但用這樣討的就很討厭」、「可能想要你包紅包給她，用打掃方式來當藉口！但我覺得這個可以跟對方說明白，畢竟雙方想的都不一樣」，還有人表示「整理沒整理都一樣！過年包一個紅包給女友開心一下又何妨」、「如果你想繼續走下去就包一下吧」。