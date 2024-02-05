新竹市《編織六燃，風起時》大煙囪保溫計畫成果展即日起至2月29日展出，於建美路大煙囪下的6棟眷舍展出。（陳育賢攝）

新竹市《編織六燃，風起時》大煙囪保溫計畫成果展即日起至2月29日展出，於建美路大煙囪下的6棟眷舍展出，系列展覽共同編織新竹六燃的多重樣貌，市府邀請民眾趁著學生放寒假期間，帶著孩子前來了解新竹六燃的歷史及眷村文化，體驗深具歷史意義的地方文史。

市長高虹安表示，日本海軍第六燃料廠新竹支廠以發電廠區內高達60公尺的「大煙囪」為最醒目地標，是竹市少有保存完整的第2次世界大戰戰爭遺址，戰後以屋中屋的型態見證大時代下眷村居民克難的生活樣態，極富故事性。

市府在文化部「前瞻基礎建設─再造歷史現場計畫」經費挹注下，於2019年起修復大煙囪廠房，目前為第2期工程，後續將接續第3期工程，預計2026年完工。

文化局代理局長李欣耀表示，陽明交通大學從2018年開始於大煙囪廠房基地耕耘，今年保溫睦鄰計畫已進入第4期，透過文史導覽、講座會談、藝術策展、親子手作課程等方式向市民揭開大煙囪廠房神秘的面紗，也長期與在地社區居民交流互動，並致力於珍稀動物霜毛蝠的保存紀錄與教育推廣，讓大煙囪廠房於修復工程時期也能藉由保溫活動，讓民眾能夠親近、了解新竹六燃的歷史及推廣眷村文化。

文化局提到，成果展呈現陽明交大六燃保溫團隊長期深根睦鄰的成果，透過駐站活化、導覽解說、藝術共創、社群串聯等文化路徑，扎根六燃歷史文化，攜手世代傳承，共同展望未來大煙囪廠房的修復活化，也邀請民眾前來大煙囪，一起隨風編織當下與昔日的生活點滴，打造未來共融共好的六燃獨特願景。

文化局表示，各展間分別展出《立體水墨系列》、《忠貞六燃攝影展》、《新竹六燃歷史繪本展》、《六燃百衲被》、《有人來的地方即是修復》及《轟炸．新竹州》等豐富內容。

其中《轟炸．新竹州》展區呈現地方仕紳黃旺成的逃難日記，並播放當時日文的空襲警報、口述黃旺成的逃難經驗，讓觀眾在展間閉上雙眼、用雙耳聆聽體驗當時戰爭時期動亂飄搖的氛圍。

文化局說明，成果展系列活動於「大煙囪下的家」（建美路38號）及其6棟眷舍辦理，開放時間為假日上午10時至晚間7時、平日下午2時至晚間7時（休展日：除夕2月9日至初五2月14日、2月19-20日、26-27日），皆免費入場。相關訊息可搜尋官方臉書「大煙囪下的家」查詢，洽詢專線03-5425079，或撥打1999為民服務專線。