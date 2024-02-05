晶圓代工龍頭台積電薪水高、福利好，是許多人出社會之後的目標，一名男網友在Dcard發文指出，39歲還有機會應徵台積電嗎？引發其他網友討論。有過來人直言，「沒機會，太老了」。

依公開資訊觀測站公布，台積電111年非擔任主管職務之全時員工薪資「中位數」達243.5萬元，優渥的薪水令人嚮往。有網友發文表示，他今年已經39歲，以目前的年齡還有機會應徵台積電嗎？

網友普遍不建議快40歲跳到台積電工作，「沒機會，太老了」、「我朋友35歲履歷直接石沈大海」、「錄取機率很低」、「老肝」。

先前也有網友在PTT發文，稱親戚快40歲沒有半導體相關製程經驗，有機會去台積電嗎？當時網友也幾乎一面倒勸退 ，「30歲以上就很難了，台積電要新人，耐操」、「碰過35歲以上在外面當經理，進來當33（主任工程師），最後也撐不久」、「問過台積電同學，超過35歲履歷連點都不會點」。

但也有網友說，「之前大缺工時有機會，我43歲都可以進產線了」、「進台積電不只是學歷的問題，運氣也很重要」。