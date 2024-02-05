中鋼完成無人化鋼捲吊運天車十大關鍵AI技術及優化整合五大倉儲相關系統，促使倉儲管理效率大躍進。（中鋼提供）

中鋼去年成立「數位轉型推動小組」，將一貫化作業煉鋼製程全面導入智慧製造，其中自主開發天車AI技術，去年進一步提升無人化天車速度控制及板車掃描效率技術後，每部無人化天車1年所需的人力工時及維護成本較原有天車共可減少約400萬元，故障率更大幅降低80％，促進倉儲管理效率大躍進。

中鋼指出，鋼品在倉儲區包括出庫、入庫、儲位變動等物流作業皆需仰賴天車執行，相較傳統人工操作天車，無人化天車能不間斷且自動化穩定運作，具備天車馬達壽命延長、降低產品吊運損傷、節省人力工時成本等多項優點，當無人化天車導入電腦視覺及雷射感測技術時，更能在漆黑工廠中精準完成吊運作業，實現「關燈工廠」省電及減碳效益。

中鋼表示，去年完成鋼捲吊運天車十大AI關鍵技術優化及整合5大倉儲系統，經實務運作統計結果顯示，每部改造的無人化天車一年在人力工時及天車維護成本上，與原有天車相比可降低近400萬元，且天車故障率更是大幅降低80％。今年將展開廠內其餘35部鋼捲吊運天車的無人化改造工程，進一步強化營運競爭力，邁向「智慧倉儲」發展新里程碑。

另方面，中鋼應用自主AI技術改造原有天車，與購置新型無人化天車相比，每部節省4620萬元費用，充分展現中鋼創新技術開發同時，也發揮卓越成本管控能力。

此外，面對無人化天車國際大廠競爭，中鋼所開發的無人化天車系統順利售予國外3家鋼廠，不但讓公司數位轉型達成降本增利效益，也讓世界看見台灣AI技術開發的堅強實力。