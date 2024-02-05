周姓男子和胡姓女子分手後，索討胡女積欠的30萬元債務，沒想到胡女只還了1萬5000元便耍賴，周男一狀告上法院。胡女強調，周男追討無據，他們在一起期間共發生26次性關係，應以每次3000元計算抵銷。高雄地院認為，胡女也提不出做愛26次的計數及換算依據，最後判胡女仍應償還周男28萬5000元，可上訴。

胡女和周男交往期間，頻繁向周男伸手借錢，用來償還生活上的開銷。2人協議，只要借錢，就在雙方的Line記事本中記錄借貸、墊付及還款時間及金額，才不會忘記或搞混還了多少錢。

由於胡女的債務實在越滾越大，周男2021年5月時結算，胡女一共欠他30萬元未還。周男為了不讓胡女有壓力，還貼心提出協議，讓胡女每月固定還款5000元即可。豈料，胡女還了3個月後便沒下文，面對周男追討也置之不理，周男只好告上法院。

胡女辯稱，她跟周男根本沒借那麼多錢，都是周男自己記錄在Line記事本，他們之間從來都沒有借據。胡女還稱，會和周男協議每月還款5000元，是因為自己的身分證和鑰匙押在周男那，才被迫同意。如果真要她還錢，她也主張2人交往期間發生過26次關係，每次3000元計算，應可抵消7萬8000元。

法官查出，周男和胡女2人從2019年6月開始有借貸關係，周男前後轉帳30萬5660元給胡女。一開始，還是胡女要求「還款要記在記事本」，周男同意且回「「以後每一項，我都寫在記事本，你看了有意見你馬上說」。

由於借貸次數過多，金額也越滾越多，周男表示「那就湊整數，就直接扣到30萬，我不去計較這些了」，胡女還回「好，那我先還你下個月5000」。

針對胡女提出「做愛一次抵3000元」，法官認為，胡女提不出合理的計算依據及26次性行為的證據。胡女指稱證件和鑰匙被周男扣押部分，周男提出對話紀錄自清，表示曾清楚告知放回胡女床上，胡女也回應看到了。

而胡女強調雙方之間並無借據的部分，法官強調，男女朋友間替對方代墊生活開銷款項並非少見，Line記事本中已將借貸行為寫的清清楚楚，周男爭取有理有據，最後判胡女應償還周男28萬5000元，仍可上訴。