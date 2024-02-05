管制時間與路段。（警方提供／李京昇苗栗傳真）

交通部規畫高乘載管制時段為2月12日至13日每日13時至18時，苗栗警分局為因應連續假期，超前部署規畫交通疏導措施，轄區內三義、銅鑼、公館及頭屋等4處北上交流道將實施管制，乘載3人以上車輛方可上國道。

苗警分局指出，建議民眾多利用公共運輸，若需開車往返南北長途，可多利用台61替代道路；如一定要使用國道，最好提前在當日上午時段出發，或延後再北返，以避開交通尖峰時段。

三義、銅鑼、公館及頭屋等4處北上交流道將實施管制。（警方提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗警分局為提早因應國道高乘載管制措施，將利用各式集會場合向鄉親加強宣導疏導措施及預擬改道路線，同時提供2個替代路線供用路人參考，首先是、三義地區可由縣道140線往西直行，接台61線西濱快速公路北上；銅鑼地區則由縣道128線往西直行，接台1線轉台61線西濱快速公路北上。

苗栗警分局表示，相關管制措施都是以提供用路人便捷、安全的交通為考量，也請民眾能夠配合警方的管制措施，讓大家一起歡度年節假期，同時預祝大家春節出遊「龍平安」。