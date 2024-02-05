台中市1月15日前往國防部福利事業管理處所屬台中福利站，抽驗國產台糖安心豚梅花肉片(冷凍)，檢驗結果發現含有不得檢出的瘦肉精西布特羅，檢出數值為0.002ppm。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台糖「安心豚梅花肉片」被中市抽驗出瘦肉精「西布特羅」，唯中央與地方檢驗出現分歧，問題肉品仍有剩餘檢體，衛生局長曾梓展表示，今（5日）早上已收到台糖申請，而同步也將整理資料親送1份檢體至食藥署，雙軌啟動複驗，其中台糖複驗預計最快後天（7日）就會有檢驗結果。

台中市食安處1月15日至國防部福利事業管理處所屬台中福利站，抽驗國產台糖冷凍安心豚梅花肉片發現含有不得檢出的瘦肉精西布特羅，檢出數值為0.002ppm，於2月2日公布並進行預防性下架。對此農業部以及台糖也立即啟動源頭抽驗，4日晚間召開記者會公布45件抽驗肉品全部零檢出。

中央與地方抽驗出現重大分歧，5日上午台中市政府也盛大召開記者會說明檢驗方式、流程，以及當時預防性下架及公布的動機。

曾梓展也證實，5日上午8點已收到台糖申請複驗公文，他表示，目前仍留有部分同檢體原肉，可分為2份，1份送食藥署複驗，今天將整理相關資料，派專人親送至食藥署，也希望在有中市府人員以及第三公證單位在場下複驗。

另，針對台糖申請複驗部分，也邀請食藥署親至實驗室指導，除可了解地方檢驗流程，以昭公信，這部分最快明天跑資料檢驗，後天就會有結果。