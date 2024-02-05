台南市議會第4屆正副議長賄選案，台南地院5日上午集中審理開庭時，議長邱莉莉、副議長林志展等10名被告全都出席。合議庭詢問有關檢方起訴的犯罪事實時，10人也都全部否認；邱莉莉更強調，所為只是尋求政黨合作，並沒有期約賄選。此案明天上午9點30分將再開庭。

審判長鄭雅文問邱莉莉，針對於檢察官指控的犯罪事實，指她2022年9月27日下午5點25分打給被告郭再欽時，曾在電話中表示，「我傢伙（台語：指財產）都賣掉了，要跟他（郭信良）拚了，我這次沒有把郭推倒，算我漏氣」，有沒有意見；邱莉莉則答詢說，她沒有變賣財產。

鄭雅文再問郭再欽，檢方指控他曾分別於2022年9月28日下午7點33分、10月1日下午4點29分打電話給邱莉莉說，「當然我還在努力，這次當然要有金主，關鍵票大概就2、3票而已，2票左右在輸贏，我們就1票1票來用」；「市議員3年前花3000萬，我看我們要花上億的…」，有什麼意見。

郭再欽也當庭否認是要賄選，還指這是第3屆正副議長選舉，與第4屆選舉無關；邱莉莉表示，「3000」、「上億」指的是上次正副議長選舉，與這次第4屆正副議長選舉毫無關係。

邱莉莉、林志展與郭再欽更一再強調，此次正副議長選舉，並沒有行求賄選、恐嚇等罪的謀意與犯行，都是尋求合法的政黨合作。

至於同案被告前國民黨市議員李文俊及李鎮國、無黨市議員黃麗招等人，也都表示沒有賄選情事；黃麗招還指出，因為之前聽說郭信良與李文俊鬧翻了，因此她才跟郭再欽說可以試著與李文俊尋求政黨合作，她投議長票都是情義相挺，「我被檢方收押，覺得很冤枉」。

不動產開發商、南市議會無黨團結聯盟顧問楊志強也強調，他並不認識邱莉莉與林志展，他是郭信良的好朋友，根本不會叫國民黨議員方一峰把議長選票投給方自己，他不曾也沒有資格去管正副議長選舉，「他們玩政治的，我不懂，也不關我的事。」