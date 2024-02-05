亞系外資指出，世界先進2023年第四季本業獲利遠遜於市場預期，但業外投資收益及利息收入跳增，使稅後淨利遠優於市場預期。然而，在車用及工業用需求轉弱、消費電子及電視需求續疲下，使2024年首季營運展望更疲弱。

世界先進預期2024年營收成長7～9％，亞系外資認為展望黯淡，目前預估營收成長11％、本業獲利成長23％，較先前預期分別調降19％及27％，明年獲利預期亦調降8％，將評等自「中立」降至「遜於大盤」、目標價自66.5元降至62.3元。

另一家亞系外資亦認為，世界先進預估首季晶圓出貨量季減6～8％，遠遜於市場預期的持平，稼動率維持50％的偏低水準，儘管短期有認列長約（LTA）收入支撐，使營收有潛在調升空間，但可持續性具不確定性。

而世界先進坦言，需求持續低迷及競爭激烈，持續對營運帶來挑戰。在缺乏訂單能見度狀況下，亞系外資預期今年營收將僅年增7％，低於市場預期的17％，並將今明2年每股盈餘預期調降22％及3％，維持「減碼」評等、目標價自63元小降至62元。

美系外資指出，世界先進客戶約有3～4成為IDM廠，由於IDM廠持續庫存調整，使世界先進需求展望受到頗大程度拖累，且認為下半年才可能出現較強勁的訂單需求。預期持續的市場競爭，特別是中國大陸同業的新產能開出，將持續影響世界先進售價和獲利展望。

美系外資目前預期世界先進首季營收季減2.4％、毛利率及營益率為22.0％、9.4％，全年營收將年增5.4％，毛利率及營益率將降至26.0％、14.4％。鑒於終端需求復甦較慢、市場競爭加劇，導致營收和獲利展望較弱，將今明2年每股盈餘預期調降11.9％及5.3％。

美系外資認為世界先進今明2年毛利率，將持續低於疫前的35％平均水準，且若宣布興建12吋晶圓廠，可能會對獲利展望帶來進一步調降風險，對毛利率帶來顯著不利影響。因此，維持「賣出」評等、目標價自55元降至48元。

另一家美系外資看法雖相對樂觀，但亦同步調降對世界先進獲利預期，維持「中立」評等、目標價自81元調降至79元。第三家美系外資則認為，在需求復甦緩慢、稼動率下滑及折舊增加下，世界先進今年營運仍面臨挑戰，維持「賣出」評等、目標價48元。