臉書擁有116萬追蹤者的直播主「Miss布丁」（本名蔣依庭），與浪LIVE直播平台簽約成為「獨家主播」，卻在合約期間擅自在TikTok（抖音）開直播，違反契約競業禁止規定，經營浪LIVE平台的旭瑞文化傳媒公司向她提告求償216萬元，台北地院審理後，判蔣女應賠36萬元，可上訴。

據判決書指出，浪LIVE直播平台主張，2021年5月27日與蔣女簽訂「直播合約（個人主播）契約」，約定自2021年6月1日起至2022年7月31日止，為蔣女提供開設線上直播間、行銷曝光及接洽活動等服務，蔣女則為平台獨家主播。

期間，公司依約為蔣女開設「你的小情人布丁」直播間，怎料蔣女竟於契約存續期間，擅自於TikTok平台註冊帳號，進行直播、露出，且參與TikTok平台之每周排行直播活動，違反合約競業禁止約定，後因協商未果，約定終止契約，並求償給付200萬元懲罰性賠償金、律師費16萬元，共計216萬元。

蔣女反駁，合約中有例外約定，「於Facebook（臉書）及Instagram進行直播時，不適用之」，她認為TikTok平台直播與臉書直播性質相近，應屬不予限制之範圍，且她以短影音與觀眾互動，有益於增加網路聲量及粉絲人數，因此並未違約。

法官認為，TikTok平台為影音串流平台，提供使用者可直播內容、觀賞其他直播者之影音，使用者亦可透過儲值購買虛擬禮物（鑽石等）方式打賞，並從使用者於平台上之加值及與直播主取得打賞之分潤機制，賺取平台商業利益，性質與浪LIVE直播平台相似。

再者，合約清楚載明僅於臉書、Instagram進行直播時不適用之，競業禁止之例外約定不包含TikTok平台在內，蔣女確實違反競業條款。

台北地院審理，蔣女違約屬實，審諸違約情節等一切情狀，認為約定200萬元懲罰性違約金金額過高，應酌減至20萬元，加上律師費用16萬元，蔣女應賠36萬元為適當，可上訴。