2024年產業轉變邁入新的紀元，麗寶集團也開始協助旗下子公司的開發項目進行「整合式招商」。麗寶集團表示，所謂的「整合式招商」，是盤點集團子公司旗下適合招商的場域，囊括精華商圈的店面、土地、飯店，設立單一窗口，針對於各業種或連鎖體系，做全方位的展店媒合服務，讓客戶們能夠用抽屜式選擇，並提供一站式服務。

麗寶集團舉例，包括即將於4月份試營運的「嘉義福容voco酒店」。位在新板特區「東方富域」，以及台北港特區約8000多坪土地等，都歡迎各產業一起攜手創造共贏。

其中最受市場注目的就是福容飯店與跨國酒店集團-「IHG洲際酒店集團」合作的「嘉義福容voco酒店」。整棟樓採飯店與商辦混合式規劃，1樓全部挑高六米五，飯店大廳與商辦的入口，相互連通也各自獨立，互不影響。一樓獨立店面占地84坪，格局方正，十分適合金融、餐飲、零售等產業；4樓的餐飲空間，已配置好相關餐廚設備；5樓和6樓，各自300坪無隔間的通透空間，運用層面更廣，適合頂級醫美、健身品牌、電影院、或兒童遊憩中心等；中間層的8到15樓，屬商辦空間，擁有獨立三部電梯，不與飯店共用，麗寶集團透露，消息一曝光，已接到不少洽詢電話。

位在新板特區的指標豪宅建案「東方富域」，目前以1-7樓為獨立商場的規劃，總面積約6200坪，是目前新板特區，極少數可釋出且已符合法規申請使用,量體大的商業空間。

台北港為北部地區最大國際商港，麗寶集團位於新北市八里區商港路8000多坪土地，目前預計規劃成產業智慧物流或倉儲冷鏈區，不到30分鐘的車程，就能抵達桃園國際機場，除了海、空聯運非常便捷之外，台北港區本身的優勢地理條件，也讓它具有不可取代的戰略位置，非常適合零接觸的大型電商、醫療生技等，相關綠色產業進駐。

麗寶集團旗下唯一上市公司「名軒開發」 史上最大開發案，淡海全新地標「名軒海樂地」是北台灣全齡渡假的指標飯店宅。目前已有將近千戶陸續完成交屋入住，而知名連鎖超商全家餐飲集團也看好社區商圈成長性，搶先進駐且已開出百坪以上的全家Fami生鮮選品店。目前商業空間對外僅此一戶,最後倒數招商。以社區中心位置,1＋2樓共計約400坪的商業空間，適合餐飲、連鎖超市、生活服務類業種進駐社區，目前已有多家廠商洽積極洽談中。

近期新建落成的「麗寶商業大樓」，座落於新莊副都心，新北產業園區，該地段為核心商業區，並接軌桃園國際機場。集團旗下相關子公司預計陸續在2024年第一季陸續進駐，預計每天至少1500位的辦公人流，擁有強大的生活商務需求，目前招商樓層以1-3樓，皆有百坪空間可供規劃，一樓店面已有金融業完成合約簽訂，即將裝修入駐。二樓三樓適合咖啡輕食、餐飲零售業種，符合辦公大樓內需商機。