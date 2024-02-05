2024總統大選期間，在野一度想促成「藍白合」，卻讓獨派人士不開心，獨派團體「台灣國」去年11月到台北地檢署告發「藍白合」4大要角馬英九、朱立倫、侯友宜、柯文哲涉「搓圓仔湯」，違反《總統副總統選舉罷免法》。但台灣國不滿北檢遲未動作，5日中午1時到北檢遞陳報狀，請求北檢立即傳喚4人偵辦。

去年11月，在野一度想促成「藍白合」，但事後因柯文哲反悔而終告破局。但台灣國認為，侯、柯在馬英九，朱立倫協調下進行「搓圓仔湯」，違反《選罷法》罪證明確，為導正台灣選舉風氣，赴北檢告發，籲請檢方儘速偵辦。

但台灣國不滿檢方遲未動作，今天中午到台北地檢署遞陳報狀，建請北檢立即傳喚4名被告，並演出行動劇，並高喊「馬朱侯柯搓圓仔湯、建請北檢速傳被告」。

台灣國認為，選舉已結束，檢方應速傳被告偵辦，以彰顯司法勿枉勿縱，不分朝野之精神，更避免社會大眾產生選後即不了了的印象，否則恐將嚴重損害司法尊嚴及法治國家形象，且期約賄選是即成犯，無論事後是否履行，都涉不法。