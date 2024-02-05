因為少子化，許多小學同一年級的學生太少，必須與其他年級的學生進行混齡教學。教育部國教署已發布「國民小學與國民中學混齡教學及混齡編班實施辦法」，支持全國小校拓展多元發展進路，並提供在職教師增能研習與輔導諮詢機制，輔導教師開發屬於各校的混齡教學課程，提升學生學習動機。

教育部國教署以新北市上林國小為例，該校教學團隊利用當地螢火蟲季結合校園環境資源，帶領三年級與四年級學生共同觀察與探索自然科學的領域課程。

台中市溪尾國小則以「筏現稻鄉」為題，發展初階與進階的綜合活動課程，在「結繩技術與渡烏溪」單元，學生從低年級時學習與他人合作練習結繩技術，到三年後能獨立完成造筏任務，最後帶領學弟妹們渡溪，透過課程並隨年齡增長而擔任不同角色中覺察省思，進而發展出同理心。低年級學生分享「有哥哥姊姊帶我做，我比較不害怕」；高年級生則表示「過程中學習到領導和被領導，還有溝通協調能力」。

另外，學校教師也能從「跨年級教學公開觀議課暨課例研討會」中與實務專家進行交流，藉由互相觀摩與教學共備的機會中提升專業知能，讓學生有機會在互動對象多元化的跨年級教室裡，發揮個人所長，也更能體會到團體互助的價值與意義。

教育部國教署表示，為推廣混齡教學模式，已於「CIRN 國民中小學課程與教學資源整合平台—跨年級教學」、「Youtube影音頻道：跨年級教學」及「Facebook粉絲專頁：跨年級教學 Multi-grade Instruction」等多元管道，提供優良教學案例、實務現場影音及專業知能研習等資源，支持小校深化教學。