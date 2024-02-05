2024新北燈會將於2月16日至3月3日在新北大都會公園熊猴森樂園旁盛大舉辦，今年以「龍騰新北 福曜雲霄」為主題，規劃「九大主題燈區」、「五大特色活動」，打造12米龍宮主燈演繹山海經傳說，並邀請到西班牙藝術家Lourdes Salcedo Tavira太陽能再生能源燈藝裝置參展，也首度與好想兔IP聯名、融入AR科技，及重磅卡司韓流天王畢書盡、有趣美食市集、馬戲踩街遊行、親子劇團等，讓大家週週都有不同驚喜。

新北燈會每年吸引逾百萬人次參觀，頗受好評，今年主燈「龍騰新北」結合傳統花燈與金屬藝術，打造12米巨型龍宮，青龍主燈與鳳凰、天馬、九尾狐、鯨魚等奇珍神獸，搭配聲光變換，演繹《山海經》傳說，帶來多重視覺饗宴，西班牙藝術家Lourdes Salcedo Tavira的太陽能燈藝裝置，更讓大家看見燈藝裝置結合環境永續的美學。

九大燈區美拍拍不完 異國風情燈區一秒偽出國

今年燈會於2月16日晚上7時點燈，九大燈區除主燈每半小時展演3分鐘，還有宗教祈福、AR虛擬科技、泰國風情、新北山海、藝術互動、彩繪燈籠、泰迪熊、侏儸紀等燈區，周邊也有光環境讓大家拍到手軟。

其中，以泰國風情為主題的燈區，打造水燈祈福、大象鼻子那麼長及叢林樂園、熱帶風情等燈組與泰國拍照濾鏡；以及以日式風格打造的近1000顆彩繪燈籠牆廊道與祈福燈塔，充滿濃濃異國風情，一秒偽出國。

特別的是，彩繪燈籠是由各公所與戶所邀請各界一起手繪，不論是名家的、喜氣的、童趣的、素雅的畫作應有盡有，相當豐富多元，戶所還特別邀請新住民朋友參與，同來體驗元宵節慶，也祈願新的一年鴻運當頭，好運連連。

各公所與戶所邀請各界一起手繪的彩繪燈籠(圖/新北民政局提供)

賞燈玩互動遊戲闔家樂 豐富展演週週有驚喜

這次燈會不只好看也好玩，在宗教祈福燈區與AR虛擬科技燈區完成遊戲挑戰，就可分別獲得限量神明加持的宗教文創品、美食區抵用券10元；大小朋友最喜歡的氣膜侏儸紀公園燈區，觀眾更可透過互動設備與每隻恐龍合奏出美妙樂曲、在藝術燈區連續擊打鼓面，銀河精靈也會破殼而出，與觀眾一起舞動，碰撞出現代藝術與傳統工藝的全新火花。

為期17天的新北燈會，每週也將開箱驚喜人偶見面會，有好想兔、MOMO親子唱跳等，還有人氣偶像畢書盡、新生代饒舌團體 SOLARISM等接力開唱，以及國際級藝文表演歐陽慧珍舞蹈團、身聲劇場、鐵四帝文化藝術家將街舞等精彩演出，並規劃近百攤市集，包含文創、特色美食及胖卡，及在地品牌「手信坊」、原民局、客家局文創展示貨櫃，與捷運局、交通局的裝置藝術，陪大家歡慶元宵。