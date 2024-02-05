「金龍迎春」福袋。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府限量發行的「金龍迎春」福袋喜氣亮相，迎農曆春節到來。縣長鍾東錦將循例於連續假期前，率同幹部分赴各局處致贈新春福袋，感謝員工過去1年的付出與辛勞，祝福大家「好運攏總來」；此外，縣長鍾東錦、夫人陳美琦、女兒可可和副縣長鄧桂菊，另定大年初一與初二，分頭到各鄉鎮市宮廟發送福袋，向鄉親拜年賀新春。

縣府規畫發送「金龍迎春」福袋行程，大年初一2月10日，縣長鍾東錦分別由縣府秘書長陳斌山及局處長或參議陪同發贈，發送時間和地點依序如下，上午7點30分在頭份永貞宮；8點在竹南龍鳳宮、8點20分在竹南慈裕宮；9點在後龍慈雲宮；9點40分通霄拱天宮；10點40分苑裡慈和宮；11點30分苗栗玉清宮、12點苗栗大明寺。

另條路線，副縣長鄧桂菊、縣長夫人陳美琦與可可一行，發送福袋的時間和地點如下，上午8點30分在獅潭義民廟；9點在大湖萬聖宮；9點50分卓蘭峨崙廟；10點30分三義五穀宮；11點銅鑼武聖宮；11點30分西湖五龍宮。

2月11日大年初二縣長鍾東錦發送福袋行程，早上8點在頭份義民廟、8點20分斗煥坪大化宮、8點40分珊珠湖太陽宮；9點在三灣五穀廟；9點30分南庄員林崇聖宮、10點南庄永昌宮、10點30分大南埔文武宮。

副縣長鄧桂菊、縣長夫人陳美琦及可可致贈福袋時間和地點，早上9點公館五穀宮；9點45分頭屋五聖宮；10點30分造橋慈聖宮。歡迎民眾參考發送時間和地點，踴躍就近索取，惟福袋限量發行，送完為止