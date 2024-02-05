一名婦人將百萬現金遺失，焦急向警方報案，所幸北投分局石牌所警員鄭嘉謙(左)、許哲豪受理後迅速尋獲。（北投警分局提供）

北市一名65歲的馬姓婦人，去年12月19日拿著194萬現金打算要去買房子，進入明德接運站2號出口廁所，如廁完竟忘了拿走背包，離開捷運站才發現，慌張地跑到石牌派出所尋求協助，並告訴警方，不知該如何向家人交代，所幸員警積極協助，迅速在捷運站服務台找回，結束一場虛驚。

馬姓婦人背包內裝滿194萬元現金，但她如廁後，卻粗心忘記帶走，當發現身上少了一件物品時，先到派出所尋求協助，員警第一時間先調閱女廁門口的錄影畫面，確定馬婦帶著背包進入，離開時背包忘記在廁所，接著另一名40多歲女子進入，將背包拿到服務台。

員警立刻帶馬婦到服務台確認，並在背包內發現有存摺等物品，確認金額無誤，警方也非常慎重，找回拾得人確認，而馬婦也放下中心大時，對於警方處事效率表示肯定。北投分局呼籲，若民眾發現遺失物，應立即送至附近的派出所由警方開立一式二聯的拾得物收據，並依相關程序進行招領公告。