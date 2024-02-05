打房、地緣政治，嚇跑外資買盤！內政部公布外國人來台購置不動產數據，去年全國取得建物所有權共1,042棟，比2022年減少12.5％，為房地合一上路後新低，僅優於房地合一上路當年。取得土地所有權表現也不佳，比前年減少7.8％。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，台灣的購屋外國人多為「外皮台骨」，交易狀況除與景氣有關外，對政策反應也更為明顯，去年平均地權修正案上路，禁止法人購置住宅的規定，總統大選加深地緣政治疑慮，應是外國人購屋量縮的主要因素。

根據內政部資料，在全國及六都表現上，建物取得增減幅減多增少，全國筆數減少12.51％，面積增加22.28％，北市筆數減少0.73％，面積增加5.88％；新北市筆數減少3.66％，面積減少1.19％；桃園筆數減少25.83％，面積減少8.11％；台中筆數減少36.84％，面積減少35.64％；台南筆數減少32.73％，面積減少31.64％；高雄筆數增加7.72％，面積暴增497.61％。

在土地取得增減幅減多增少，全國筆數減少7.78％，面積增加12.3％，北市筆數增加2.13％，面積少36.8％；新北市筆數增加6.15％，面積增加151.09％；桃園筆數增加0.45％，面積增加132.77％；台中筆數增加14.14％，面積減少11.52％；台南筆數減少63.39％，面積減少7.22％；高雄筆數增加24.18％，面積暴增543.1％。

徐佳馨認為，從這份資料看來，建物取得多數為筆數與面積雙減，只有高雄一枝獨秀；土地表現上，新北、桃園、高雄表現強勢，推估應為大型業者投資或是財務規劃所致，在區域表現上，高雄在建物與土地數量與面積均大幅成長，猜測為日後因應高雄區域發展所進行的企業布局，這類布局需地極大，若順利通過相關審查，會對統計產生極大貢獻。

綜觀這些數據，徐佳馨表示，近幾年稅制等政策打房，縱然是已經盡力做好節稅規劃的高資產客戶也吃不消，不過隨著平均地權條例修正案通過，在禁止預售移轉與私法人購買住宅下，商用不動產相對優勢更強，而外國人購屋購地亦逐漸轉往雙北外話題區的趨勢將會延續。