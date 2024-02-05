印尼峇里島將從這個月的14日起，開始向旅客徵收旅遊稅。根據《海峽時報》報導，包括孩童的所有旅客，都必須支付15萬印尼盾（約新台幣300元）。

在峇里島旅遊期間，若跳島到鄰近的吉利群島、龍目島或爪哇島旅遊的旅客，在返回峇里島時，也必須再支付旅遊稅。不過，到珀尼達島、倫邦岸島或切寧安島的旅客則無需再支付旅遊稅，因為這3個島嶼皆位於峇里省內。

另外，當地旅遊局認為，繳交旅遊稅的過程不會超過23秒。當局也希望更多旅客未來可以在出發到峇里島之前，上網繳付旅遊稅。