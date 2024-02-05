知名實況主Toyz（劉偉健）日前因狠批網紅超哥日料店的醋飯難吃，被超哥毆打，後續依殺人未遂、傷害等罪名指控對方，而「情色教主」網紅雪碧為超哥怒轟Toyz嘴臭，被Toyz嗆「破麻，回去好好伺候妳的乾爹就好！」雪碧憤而提告，對此有網友提議兩人來場「拳上」，雪碧同意出戰，反遭Toyz調侃：「不好吧，等一下把那些假體都打破了，那我還得賠錢。」

Toyz遭超哥毆打一事引起熱議，網紅雪碧也發表看法「嘴那麼臭，會被打也是應該的好不好」，不料卻遭Toyz以「破X」、「伺候乾爹」等字眼回擊，雪碧也氣憤曬出委任律師聲明，依誹謗、精神傷害等罪進行控訴。

面對雪碧控告，Toyz在直播中表示不會向對方道歉，還語帶嘲弄的說：「雪碧小姐，對不起啦，不要告我啦，我官司太多了，我不要開庭了，姊，不要告我了，行不行，我真的以為雪碧整天勾引人家的老公，幫人家老公生小孩，我就以為這種女性就是破麻咩，我以為那不是罵人的，對不起，誰叫google第一個搜尋就是雪碧破麻，跟我有什麼關係。」

雪碧揚言一定會告到底，也表明接受網友提議兩人來場「拳上」，在拳擊場互毆定勝負，不過，Toyz拒絕出戰，諷刺回應：「不好吧，等一下把那些假體都打破了，那我還得賠錢。」

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