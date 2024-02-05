台糖「安心豚梅花肉片」被中市抽驗出瘦肉精「西布特羅」，台中市政府也盛大召開記者會說明檢驗方式、流程，以及當時預防性下架及公布的動機。（馮惠宜攝）

台中市1月15日前往國防部福利事業管理處所屬台中福利站，抽驗國產台糖安心豚梅花肉片(冷凍)，檢驗結果發現含有不得檢出的瘦肉精西布特羅，檢出數值為0.002ppm。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台灣首傳國產豬肉被驗出全球禁藥瘦肉精「西布特羅」，唯台中市食安處抽驗結果與中央源頭抽驗出現紛歧，也引發畜業者反彈，當媒體問及台中市衛生局長曾梓展是否該為此道歉？曾梓展回應，不公布公務人員有瀆職風險，並且說，現在還沒講到道不道歉的問題，還要繼續複驗釐清。

台中市食安處1月15日前往國防部台中福利站抽驗國產台糖安心豚梅花肉片（冷凍），檢驗結果發現含有不得檢出的瘦肉精西布特羅(音譯Cimbuterol)，檢出數值為0.002ppm，台中市政府依《食安法》通知業者下架，也通知中央溯源追查，唯中央抽驗45件檢體皆零檢出，對此畜產業者也出現反彈聲浪。

台中市食安處長傅瓊慧指出，當檢驗數據是異常的，立即依台中市食安自治條例規定，食品經查驗、檢驗報告判定完成後就能公布周知。他強調此為單一事件，相信畜牧業、農民都是非常守法的，只是把檢驗結果告知大眾。

曾梓展指出，他希望是偶發單一事件，因無法確定影響範圍有多大，為保護消費者與市民健康的權益，必須即時公布異常的狀況，因而驗出馬上通知業者下架、通知中央，也回報市府，並發新聞，後續讓相關單位做查證，他也強調，台中市沒能力查證瘦肉精的來源在那？不公布公務人員有瀆職風險。

對於是否要道歉，曾梓展指出，現在還沒講到道不道歉的問題，還待繼續複驗釐清，昨（4日）中央已經來要剩餘的檢體複驗，今（5日）會請專人親送，「希望我們的人在場學習，看流程是不是一致？」

另，曾梓展說，台中市依法接受台糖複驗要求，啟動複驗機制，會請衛福部長官、台糖公司代表，以及第三公證人士學者專家一起看複驗流程以昭公信，結果出來，才會有後面的問題。