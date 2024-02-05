小彤趁機在日本到底旅遊。（馬可孛羅提供）

小彤被日本交屋的繁複步驟嚇到。（馬可孛羅提供）

暢銷兩性作家小彤2023年跑了日本5趟，以1.15億日幣（約2400萬台幣）在東京品川買下面積57平方米（約17.25坪）的新房，她與老公趁著農曆年前飛往日本驗收房子，難忘5位驗收員的細心接待，也很期待三月交屋後，從19樓高往下眺望，剛好可以看到整條目黑川的櫻花與獨特的夜櫻。

到了日本，愛泡湯的小彤夫婦，特別安排4天箱根之旅，提前好幾個月預約上萬元台幣的純日式旅館，小彤說：「傳說看見富士山，一整年都會被幸運之神眷顧，這一趟我和先生連看了好幾天清晰的富士山，一次看滿好幾年的額度。」

現在冬季剛好是草莓季，到處可見餅乾、蛋糕等各種草莓製品，小彤每天把巨無霸草莓當飯吃，老公寵溺的對她說：「讓你吃到怕、吃夠本了，接下來幾年都不用再吃草莓了」。

小彤笑言，另一半平常不喜歡運動，到了日本卻特別愛逛神社與公園，每天走路一萬多步，有時她走不動想要賴皮，先生就會大喊一聲：「前面有HERMES！」鼓勵她振奮起來繼續前進。他們此趟還前往「根津神社」，跑一圈「千鳥居」，體驗章子怡在《藝伎回憶錄》的的生活，收穫滿滿。

兩人的獨生寶貝女兒未同行，因為她同一日也在東京畢業旅行，事前千叮萬嚀，交代父母不能與她同一飯店、行程不能重疊，即使在路上不小心遇見也不要打招呼，這「三不規定」讓有戀女情結的老公，備感受傷。

小彤老師這次在日本交屋，屋主必須先到場驗收，當她一走過中庭花園，就有一群服務人員上前接待，先遞上一個暖暖包，到了她家門口要開門前，又遞上手套與棉拖，避免不慎破壞房內現況，暖心又貼心。

過程中，有人負責公設導覽，有人介紹監視器如何使用，還有兩位逐項丈量廚具、櫃子尺寸給她看；疫情過後，日本人更重視空調換氣，每戶除了一般冷氣與地熱配備外，客廳陽台都多了換氣裝備。小彤拿著手機在室內錄影，走出陽台沒多久，手機瞬間當機、電池變成零：「嚇死我了，以為手機壞掉！這下巴比Q了。」後來，翻譯人員告訴她，因為房間都裝了地氣，室內有20幾度，一出陽台變成4、5度，手機凍壞了，所以容易當機。

有趣的是，這個建案大樓還配置了一間guest room，家裡若有訪客需要過夜，可以提前申請預約，一晚只要約7000元日幣（約1470元台幣），就可以住進7-10坪的公用客房、比飯店房間大，小彤笑說：「比住自己家還方便，我跟老公考慮偶爾捨棄自己的家，去住幾晚客房看看。」