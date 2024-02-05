經濟部長哈貝克(Robert Habeck)告訴《週日世界報》，德國整體企業稅不再具有競爭力，也不利於投資。他說：「這也是為何我們應當考慮，如何為未來的投資提供稅收減免和稅收獎勵等融資措施」。

包括福斯、巴斯夫(BASF)、西門子(Siemens)等德國重量級企業都提出警告，指由於高成本和行政官僚，德國經濟面臨落後風險。

哈貝克指出，政府仍受到較高財政紀律的限制，且2025年預算也有節約的壓力。

在接受ARD電視台訪問時，哈貝克說，把德國的企業稅率從目前遠高於其它國家的30%降低到約25%，每年需要花費大約300億歐元

經長沒有提出稅改的具體措施，但他說，世界已經發生了巨大變化，德國需要注意其它國家，例如美國推出的大規模經濟支援計畫。

關於稅改，他說：「我們必須提出」。而各政黨也必須交出他們對未來預算的底線。

此前財政部長林德納(Christian Lindner)也呼籲採取類似措施，以強化經濟，包括提高勞動力市場彈性，精簡繁瑣行政程序，以及與企業稅改革相關的稅收激勵措施等。

哈貝克說，他同意財長的觀點，「我們需要為成長和經濟動能付出更多努力」。他補充說，他正與林德納制定改革方案。

林德納說：「如果我們不採取任何行動，德國將變得更窮」。儘管財長排除了為德國企業提供特別預算的可能，但是他也建議對企業免除俗稱的「統一稅」，該稅是東西德統一之後，為支援德東地區發展而徵收的稅款。