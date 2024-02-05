藝人蔣偉文曾靠「豆芽菜減肥法」，半年狂甩16公斤，事實上，豆芽菜不僅是「抗脂聖品」，也是不會隨菜價波動的「抗漲蔬菜」，同時還富含多種營養素，膳食纖維也比高麗菜高，吃豆芽菜有助預防骨質疏鬆、降血脂、促進排便，其中的核黃素還能幫助減緩口腔潰瘍，容易火氣大的人，可以多多攝取。

營養師夏子雯在臉書粉專夏子雯-貼近你生活的營養師PO文指出，被譽為脂肪最怕的食物，居然是豆芽菜，豆芽菜減肥法，居然登上熱搜，豆芽菜是豆子遇水後發芽的產物，不同品種的豆子皆有各種類別的豆芽菜，除了常見的黃豆芽，還有黑豆芽、綠豆芽、豌豆芽、苜蓿芽等。

夏子雯指出，豆芽菜很營養，食用具有下列6項好處。

■含有植化素：抗氧化、清除自由基。

■維持黏膜健康：如維生素A幫助黏膜完整健康、也能保護眼睛，搭配油脂可強化吸收率，其中黃豆芽含量最多。

■有助排便：豐富的膳食纖維可促進排便，有便秘困擾的人可以多吃。

■強壯骨骼：足夠的鈣能預防骨質疏鬆，適合年紀較長的族群，建議可以選擇黑豆芽菜，含有大豆黃酮、大豆皂甘，能增加膽固醇的代謝，幫助降低血脂肪。

■消水腫：含有鉀，可幫助排出體內多餘鈉，達到消水腫的效果。

■低熱量：綠豆芽是3種常見豆芽菜中熱量與脂肪量最低，適合想減肥或正在控制熱量的人吃，其中的核黃素還能幫助減緩口腔潰瘍，容易火氣大的人可以多攝取。

夏子雯指，豆芽菜生吃最能保存芽苗的酵素，但性寒，脾胃或體質虛寒的人則要特別留意，不要過量攝取，生吃時可加入低溫烘焙的堅果、薑片薑絲或炒過的芝麻粒等比較熱性的食材來中和，拌炒、川燙，既能降低寒性，同時也保留營養素。

而根據國健署公布的每日飲食指南手冊，每100公克的黃豆芽、綠豆芽的膳食纖維各為2.7克、1.3克，兩者皆比高麗菜的纖維量1.1克來得多。