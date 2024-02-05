台灣智慧綠建築已達新台幣31億元規模，未來還有很大的發展空間。台科大綠佳佳創業團隊以綠建築整合綠藻產品出發，發展室外藻類模組綠牆以及室內綠藻淨氣機，實現生質能源研究與永續減碳設計。

室外綠藻綠牆特色是結合光感測器的追光綠藻養殖外立面模組，相較德國已面世的客製化結合式住宅，增加了可追著太陽角度旋轉的光感測器，並在設計、開模、配管、配電、製造上，具備一條龍式管理。

綠佳佳團隊已設立公司，創辦人賴弘翌是台科大建築系博士候選人，他說明，目前產品研發均使用AIoT ( 人工智慧AI結合物聯網IoT ) 優化綠藻養殖技術控制參數，在APP後台協助建立雲端數據監控後台回收數據，小至優化居家室內空氣，大至協助碳盤查及ESG報告等企業減碳。

賴弘翌表示，原本團隊以植物為發想，後來發現台灣養殖綠藻品質全球聞名，又是封閉系統，於是創造出目前市場上唯一具備簡單、高效、淨化的室內外藻類養殖系統，不僅可客製化，更結合科技，透過手機APP進行智慧養殖。

公司成員目前除了賴弘翌之外，還有2名員工。除了建築背景的團隊成員外，目前也與台科大化工系老師吳耀豐合作，共同研發居家養殖綠藻的營養液配方，計算綠藻吸收二氧化碳能力。

綠佳佳團隊自2015年開始深耕產品研發，並在2020年全球仿生設計大賽獲得全球前10，更是台灣唯一。台科大育成中心的輔導，也讓他們在2023年獲選為U-start創新創業計畫第二階段績優團隊。

賴弘翌回憶，在創業比賽過程，除了經濟支援，更重要的是獲得寶貴經驗和學習機會。在初期，團隊主要專注技術層面。然而過程中發現，在技術問題之外，如何訂定公司的長期、中期、短期目標；如何與合作廠商進行洽談；如何將技術轉化為商品化產品等，都是必須面對的問題。