立法院龍頭選舉，藍綠白各自支持自己人，最終由國民黨韓江配勝出。前扁辦主任陳淞山對此分析，邊緣化了民眾黨在國會的關鍵少數政治力量，註定了賴清德必須走向大溝通、大協商的新政治時代。他並認為，民眾黨想要在2026的地方選舉中有所斬獲，恐怕並不樂觀

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陳淞山2日在《美麗島電子報》撰文表示，民眾黨不分區立委兩年輪替的政治設限，加上太早暴露出參選地方首長政治企圖，早已讓藍綠有所警惕及防範，因此他研判在2026的地方選舉恐不樂觀。

陳淞山進一步分析，其導致的政治誠信破產效應結果，主因為「以小搏大」過頭操作，包含藍白合善變、立院龍頭選舉提出4國會改革等。因此他認為，即使有少數個別立委可發揮質詢權搏版面或政治聲量，但也難以匯聚成為民眾黨的政治信任度與滿意度的有效提升。

至於民進黨，陳淞山直言，面臨更嚴峻的政治挑戰，也必須在用人為才、尊重專業上展現跨黨派合作的政治態度及格局，才能在重大的施政政策上合作過關。他強調，藍綠政治和解合作的機會遠大於對抗衝突，提醒賴應在新內閣的人事布局發展就應開大門走大路，勇敢邁向「準聯合政府」模式的民主大聯盟方向去發展，讓台灣的新政治體制能夠穩定前行，共同面對未來新國際政治與兩岸關係發展的大變局。

針對組閣用人布局，陳淞山認為賴清德準總統應揚棄一黨獨大完全執政舊思維，展現大格局與大智慧提出適任的閣揆人選，除政治菁英外，也要尋求學術界與企業界可能的政治人選，而副閣揆及其他部會的正副首長則應該考慮藍營政治菁英，甚至白營的優秀卸任立委。他並直言，接下來還有像NCC等獨立機構委員及考試院、司法院大法官的人事改組與人事同意權行使，更需要有在野黨的政治參與及合作，賴應該站在政治制高點及為國舉才的國家利益上作全盤的思考與布局。