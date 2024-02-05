今天有媒體爆料，因涉及體測成績不時登載，遭調回國安局特勤中心的前賴清德副總統「萬里」警衛室前主任謝靜華少將，日前與友人餐敘後，當街蹲坐在路旁與一名女性友人熱吻，畫面也遭曝光。身兼特勤中心指揮官的國安局長蔡明彥獲悉後隨即下令嚴查，強調若有違法即移送法辦。

根據《菱傳媒》爆料，謝靜華日前與友人聚餐喝酒後，坐在餐廳附近的廣場前矮凳休息，一名女性友人則在旁陪伴。但謝不顧在多人可觀看的公開場合，與該名女子當街「嘴對嘴」熱吻，未料遭到民眾拍下投訴媒體。國安局接獲此情資後，立即展開調查。

據了解，這是謝靜華個人在下班後與友人的餐敘場合，該名女性也是民間友人，純屬他的個人私人行為，但由於謝身分特殊，因此仍引人注意。

2020年謝靜華晉升少將並擔任賴清德萬里警衛室主任，但謝靜華晉任前，在2020年度3000公尺跑步項目未通過，隨後以5公里健走作為替代項目而過關，當時引發不少特勤人員議論。

但事後謝靜華又遭到爆出，於2021年8月31日上午，在特勤中心舉行年度體技能鑑測（3000公尺跑步或5公里健走測試項目），承辦5公里健步測試項目，成績為47分28秒，並不合格。

未料負責體測的國安局特種勤務中心前上校盧永榮竟教唆下屬、上尉許正杰，竄改成績為合格，並不實登載於成績冊，再交由現場醫護人員等依序會簽。讓謝靜華取得符合維安特勤人員體能要求的合格成績，國安局事後將盧、許2人送辦，台北地檢署依《陸海空軍刑法》、《刑法》偽造文書罪起訴盧永榮；許正杰因認罪，獲緩起訴處分1年，須向公庫支付1萬元。謝靜華雖因此案被拔官，調回特勤中心。

國安局表示，針對謝員營外個人行為疑涉違失，已主動進行行政調查，並依獎懲作業程序及行為情節，進行必要懲處；若查有違法情事，將本於勿枉勿縱原則，依法移送究辦。