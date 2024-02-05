農曆春節即將到來，台南市政府社會局啟動關懷方案，除了提前5日發放六大社福津貼及（中）低收入戶春節慰問金，也已發放1萬3550張、面額70元的愛心餐食券給弱勢家庭兒少；社會局長盧禹璁表示，為了讓有長照需求的家庭和身心障礙者得到妥善的照顧，春節期間會安排人力，讓長照服務皆能維持正常運作。

社會局5日在新營區台南巿社會福利服務中心，說明春節前及春節期間在社會救助、長照服務、身障服務及各項弱勢關懷的整備工作。

社會局指出，今年1月起，台南市低收入戶3項生活補助（包含低收入戶家庭生活補助、兒童生活補助、高中職以上就學生活補助）、中低收入老人生活津貼、身心障礙者生活補助、弱勢兒童及少年生活扶助等6大社會福利補助，均提前至每月10日發放，因2月發放期間適逢農曆春節，特別提前至5日發放，讓經濟弱勢民眾可即早採買年貨。

社會局提到，今年春節自2月8日至2月14日共有7天連續假期，市府團隊在一月起已針對獨居長者及街友啓動低溫關懷措施，並針對弱勢邊緣戶由社會局12個社福中心社工、實物愛心銀行及各區公所轉介或運用民間資源提供經濟或物資予以協助。

盧禹璁說，春節期間失能長者、身心障礙者的居家服務、喘息服務、日間照顧等長照服務都正常運作，而且不增加額外費用，請民眾放心；另外，期間也會跨局處啟動關懷弱勢計畫，對邊緣戶及獨居長輩加強關懷訪視，春節年假期間社會局及各區公所皆設有輪值人員，服務市民朋友。