立法院長韓國瑜剛當選，即因首日未進立院上班遭外界放大檢視、綠營也趁機開酸，藍營則反批「黑韓產業鏈」復活。資深媒體人黃揚明（5）日分享在立院遇到韓國瑜，及韓本人對「首日不見人影」酸言酸語的回應。

韓國瑜今天在立法院的行程，首先是在上午10點視察立法院各單位，下午3點將主持朝野協商，討論開議日期。黃揚明今在臉書發文表示，他稍早離開立法院時，在大門口碰到剛結束院內各單位拜訪行程、在停車場透氣的韓國瑜，便上前打招呼、閒聊幾句。他問韓，上周當選院長的隔天，就面臨黑韓產業鏈的攻擊，會不會壓力很大？韓國瑜的回答大意是，這些攻擊都沒什麼，他有宗教信仰，不會受到影響。

另外，黃揚明昨在政論節目《新聞大白話》提到，由於在外有很多行程，立法院長不會在早上8點進辦公室，在他看來，盯著韓幾點上班有點刻意，因在過去，沒有人這樣盯著前院長游錫堃，「現在黑韓產業鏈又開始蠢蠢欲動了」。