台股兔年封關，以破「萬八」迎向龍年。（圖／黃世麒攝）

兔年封關，靠著台積電大漲11元收在646元，台股今（5日）以18096.07點作收，上漲36.14點，全年大漲3163.14點，集中市場市值大增逾10兆，初估每位投資人荷包大約賺逾86萬，一甩虎年股民平均虧損66萬的低迷狀況。

封關之後，台股要等到農曆春節7天連假之後才會開盤，金龍年開紅盤日為15日（周四）這段時間投資人仍需要留意國內外市場變化，其中半導體與AI族群獲得不少專家青睞，被認為是台股能否向上挑戰18,619歷史高點的關鍵。

先前曾有專家預估，上半年的高點有高機率會落在第一季，淡季則有可能會落在第二季，低檔估落在16,500至17,000點，2024年整體走勢前低後高，最高點有望在第四季，甚至挑戰萬九大關。

工商時報報導，展望金龍年投資方向，統一投顧董事長黎方國、富邦投顧董事長蕭乾祥、台新投顧副總經理黃文清一致看好AI，有鑑於聯準會降息時程往後推延，市場對資金行情的期待落空，轉看景氣行情，但就台積電法說會釋放的訊息可看出，產業熱點仍聚焦半導體及AI供應鏈。