美達科技以混合訊號及CMOS影像感測器（CIS）測試設備為主力，應用領域包括5G通訊及相關基建、Wi-Fi 6及光通訊光感測、電源管理IC（PMIC）、功率放大器（PA）、3D感測等，並建立IPM、IGBT、GaN及SiC等測試系統搶攻電動車及第三代半導體測試商機。

美達系統2023年12月自結合併營收4061萬元，月增5.19％、年增達近1.86倍，登近19月高，使第四季合併營收1.13億元，季增達近1.52倍、年增達81.95％，登近1年半高，且雙創同期新高。不過，全年合併營收2.37億元、仍年減達45.16％，下探近4年低。

美達系統受景氣轉弱、市場需求疲弱導致客戶訂單減少，加上高毛利產品出貨下滑影響，2023年前三季稅後虧損0.14億元，每股虧損0.35元，但營收已自去年9月逐步回升。公司表示，去年第三季營運已轉盈，預期第四季表現可望較理想，全年應有機會達成損平目標。

展望2024年，美達科技董事長陳林杰預期，營運應會延續回升趨勢而逐步好轉。發言人王羿人認為，今年將是重返成長的一年，各產品應用中看好光達（LiDAR）及CIS、高壓大流及車用產品為主要成長動能，PMIC市場需求亦會略有復甦，預期也會有所成長。