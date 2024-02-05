微星在台灣自研自製的智慧充電樁，具有九大競爭優勢，能確保滿足電動車主多樣化的充電需求：

一、多車型兼容：支援主流美規Type 1 SAE J1772充電槍，適用多國車款，確保您的充電需求得到完美滿足。

二、7吋智慧螢幕：配備7吋智慧螢幕，清晰顯示充電狀態，提供直觀的操作指引，使用者輕鬆掌握充電進度。

三、手機APP監控：透過手機APP實時監控充電進度，即使不在車旁，也能方便地管理充電狀態。

四、隨時設定充電時間：可以自由運用離峰電價功能，有效節省電費，同時具環境友善特性。

五、卡片鑰匙：簡便的卡片鑰匙設計，輕鬆啟動和停止充電，提供使用者便捷的操作體驗。

六、充電進度即時監視：在家中輕鬆查看充電進度，免去在外排隊等待的不便，提供更為便捷的充電體驗。

七、電流調控：根據個人需求靈活調整充電速度和電流，滿足不同使用環境的需求。

八、國際防護等級認證：通過IP55和IK08國際防護等級認證，有效保護充電樁，不畏風吹雨淋和意外撞擊，裝置在室內或戶外皆可宜。

九、業界首創3000m海拔認證：EV Premium是業界首個通過3000m海拔認證的充電樁，確保在高海拔地區正常運作，為用戶提供高品質的充電服務。

微星指出，即日起至2月14日，只要在MSI SHOP預購，即加贈1年延長保固，限量30組。