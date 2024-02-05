周宇柔劇中開車要撞人卻先自撞。（民視提供）

傅小芸要演被撞戲，心情也很緊張。（民視提供）

周宇柔說她的傷妝事後很難卸乾淨。（民視提供）

周宇柔、傅小芸劇中是閨蜜也是情敵。（民視提供）

民視8點檔《愛的榮耀》演員周宇柔及傅小芸日前到新北郊區拍攝高速撞擊車禍的重頭戲，劇中要駕駛小客車撞人的周宇柔表示，她從拿到駕照就沒有上路，所以看到劇本要開車甚至要去撞人時就緊張到失眠，她特別感謝男友黃豪平，除了平常會和她一起收看播出，在得知她要拍攝撞車戲時，還特別鼓勵她一切都會順利，讓她宛如吃了定心丸。

而飾演要被車撞的傅小芸表示，其實要背對著呼嘯而過的高速車，也不輕鬆，因為可以感受到引擎聲越來越靠近自己，那種不確定感油然而生，所以開拍前周宇柔跟傅小芸都有去參拜祈福，劇組也斥資近7位數字，邀請特技團隊，動員近百位工作人員，完成電影規格的8點檔重頭戲。

周宇柔在《愛的榮耀》中飾演搶閨蜜好友的老公、性格敢愛敢恨的「萱萱」，劇中跟江柏文（馬俊麟飾）攤牌後，發現他還留戀著正宮，擔心地位無法扶正，竟然突發奇想開車撞王雅苓（傅小芸飾演），不慎卻自撞重傷。周宇柔表示這次演出反派小三，發現萱萱真的好瘋狂，不過這也是感受到真實生活不可能碰到的情節。而開車自撞這也是周宇柔首次挑戰做傷妝，她說如果是10月拍，她就可以不用卸妝直接去參加萬聖節活動了。她很感謝劇組很保護演員，讓她完成特技飛車的橋段。只是收工結束後，臉上的血色糖漿很難清理，卸完妝後，整張臉還是很像關公一樣，紅通通的。

傅小芸劇中險被高速車追撞，她表示因為要一直背對著車子走，內心還是很緊張，又要走得自然，不能被看穿她微顫的身體，只好一直閉氣著。她說本來不會緊張，但聽到車子的引擎聲越來越靠近自己，真的很難冷靜下來，不過比起周宇柔，她好像壓力小一點，因為她自己也是拿到駕照後就沒開車過，所以很可以體會周宇柔的緊張，幸好在專業的團隊協助下，拍攝很順利。