哈薩克男子網球選手布利克（Alexander Bublik）在ATP法國南部蒙彼利埃公開賽展現什麼叫運動場上永不放棄的精神，他在決賽以5比7、6比2、6比3擊退克羅埃西亞柯里奇（Borna Coric）奪冠，加上首輪輪空、從16強開始場場都是輸一贏二逆轉，成為ATP巡迴賽賽史首位在單一站賽事所有比賽都是先輸一盤贏球並奪冠的球員。

南部蒙彼利埃公開賽16強賽布利克其實面臨了淘汰邊緣，因為當時加拿大籍對手沙普瓦洛夫（Denis Shapovalov）兩度取得賽末點，但布利克都化解掉，並在第7個盤末點搶下盤數，並帶著這股氣勢在第3盤邁向勝利，而「頭過身就過」的他，就這麼一路以逆轉勝的戰況連續贏得比賽並奪冠，他說：「這站賽事我在下場打的首場比賽差點輸球，現在卻站在這裡拿著冠軍獎盃，感謝進場球迷支持，力挺我度過這周賽事。」

生涯在ATP巡會賽決賽階段戰績3勝6敗的柯里奇表示：「我對這樣的結局很難過，不過這是一場很棒的比賽，我很享受整個比賽過程，這是很好的對抗，我有過機會但對手在重要時刻發球相當出色，是今天整體表現最好的一方。」

這是布利克生涯第4座ATP巡迴賽冠軍，並且是生涯第2次在蒙彼利埃公開賽帶走冠軍，最新一周世界排名，布利克上升到生涯新高的第23名。