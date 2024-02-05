女星歐陽靖與日籍攝影師小菅亮輔有過一段婚姻，離婚後她便獨自帶著兒子「新醬」定居台南。而前夫曾給過她的創傷，讓她到不同地點總能勾起回憶，今5日她便曝光過往的黑歷史。

歐陽靖近日因了新醬逛底片相機店打卡，想起自己過往，她從青少年時期就很想成為一名攝影師，於是去照相館打工，但學到了攝影光學基礎理論，暗房技術，自己沖底片，會修理二戰時期的蘇俄古董相機！但當年薪水沒夜店高，導致家庭狀不允許，最後只好放棄。

之後認識前夫，歐陽靖發現對方雖然對構圖極有天份卻不懂光圈、快門相機的人、只會拿手機拍照，「於是買了一台簡單的DSLR做為他的生日禮物，從此以後開啟他的攝影之路。」

歐陽靖前夫也自學成為名攝影師，99%都是靠他自己，但他沒提到開始攝影往事，「他就編了另一段故事…後來我才了解，這是父權主義作祟，他無法對外承認是一個女性幫助了他，但心裡卻很清楚基本功我懂得比他更多。不安感湧上心頭的他，只好用精神羞辱的方式，讓我覺得自己是個如他所說『沒用的女人』。」

這也讓歐陽靖再度受挫，「如果當初沒有送他那台相機、沒有鼓勵他學攝影，我們的人生故事可能會完全不一樣吧？」如今，她再也不碰相機了，「從摯愛成為恐懼…多諷刺啊？」