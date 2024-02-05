萬事達卡台灣區總經理陳懿文指出：「相較於使用信用卡消費，消費者在使用簽帳金融卡時會受到銀行帳戶內的資產量限制，可以避免消費者超額支出。根據萬事達卡調查顯示，18至25歲的年輕人更傾向使用簽帳金融卡支付日常消費，近半數受訪者表示使用簽帳金融卡的原因為不希望進行超過自己能力範圍的消費，亦有超過四成年輕人表示簽帳金融卡直接連結個人帳戶有助於有效控管資產。此外，調查也發現，目前沒有信用卡的18至25歲年輕人，即使未來申辦信用卡，仍有逾四成在消費時會以簽帳金融卡為主。」

使用簽帳金融卡已成為年輕人日常支付的一環，該族群除了在消費時會比較優惠方案來選擇支付工具外，「消費金額」也成為選擇使用簽帳金融卡的關鍵因素，超過三成持有信用卡的年輕消費者表示會因信用卡額度不足而改為使用簽帳金融卡，顯示對支付方式的彈性需求和對經濟風險評估，將進一步影響年輕人支付工具的選擇。

銀行帳戶有多少錢就刷多少，不會有透支風險，使簽帳金融卡成為年輕消費族群青睞的支付選擇，而年輕人對開戶等金融服務的選擇則顯示出該族群追求便利生活的特性，高達65%年輕族群在申辦實體帳戶時，主要會考量實體服務的便利性（如ATM、分行數量等），其次則是比較活存和定存利率、是否為薪轉戶等因素；有高達75%年輕消費者會因為數位帳戶可以隨時線上申辦而選擇開立帳戶，另外也會因為希望不受分行營業時間限制、縮短開戶時間、以及希望透過app一鍵完成相關手續等原因而將數位帳戶作為開立銀行帳戶的首選；此外，在金融服務資訊接收方面，近五成年輕人會透過社群論壇如Dcard、PTT了解簽帳金融卡等產品，也有近四成受訪者會選擇在理財資訊平台搜尋適合自己的產品並了解相關消費回饋。

伴隨數位支付管道的普及，高達47%年輕族群每天至少會使用一次數位支付，61%受訪者表示每次使用數位支付的平均消費金額落在250元以下，使用場域以飲料店、咖啡廳和夜市等地最為普遍；此外，有高達66%的消費者表示近一年內，在飲料店、夜市或早餐店等商戶進行支付時，從原先的現金交易開始轉向使用數位支付或實體卡片，年輕消費者也期待未來能在更多不同場域如傳統市場、診所、便當店等使用數位支付進行交易，顯示年輕族群期待非現金支付普及到生活的各個環節，讓生活更便利！