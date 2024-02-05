「海神營業中之浪人情歌」年後高雄巨蛋開張！高雄全家海神職業籃球隊農曆年後2月17日、18日主場舉辦「海神營業中之浪人情歌」主題周，一生一次海神KTV歡唱體驗就在高雄巨蛋，賽前開放 #神隊友 自由報名，賽後海派大使勤明慶、蘇文儒為 #神隊友 海派獻唱，進場再送摺扇等好禮，歡迎 #神隊友 呼朋引伴，進場「海」FUN！

海神好歌喉是誰？誰又是海神隊歌神擔當？千萬別錯過「海神營業中之浪人情歌」主題周，海派大使勤明慶、蘇文儒將在賽後海神來了結束後，為 #神隊友 大展歌喉，最深情的浪人情歌就在高雄巨蛋。

龍年喉嚨借過！全台最大KTV高雄巨蛋，中場表演邀請 #神隊友 大膽秀出好聲音，賽前將開放2組(每組最多4人)於服務台報名，並從預備歌單選擇歌曲，中場時間到球場歡唱，完成演唱將可獲得麥克風趣味獎勵。賽前、節間DinDin音樂性最大化，超強DJ輪播耳熟能詳的歌單，由主持人邀請現場球迷齊聲接唱歌曲，與Aqua Mermaids、Brownie一起Ride The Wave。

明治SAVAS運動蛋白代言人，東京奧運柔道銀牌「柔道男神」楊勇緯，積極備戰迎接7月登場的巴黎奧運同時，18日將代表SAVAS再度現身高雄巨蛋，擔任SAVAS攤位一日店長，並為高雄全家海神隊開球獻上雄湧應援。

#神隊友 早鳥進場享好禮，主題應援摺扇、樺達硬喉糖、GATSBY口罩舒爽噴霧，17日另有機會獲得阿華田營養巧克力麥芽飲品、預測券、iPanny魔法酵素2.0，18日有機會拿到SAVAS大豆試飲包、iPanny魔法酵素2.0，#神隊友 腳步跟上！進場看球好禮拿不完，漢來海港下午茶買一送一券、漢神巨蛋精美好禮、惠來谷關2000元住宿抵用券以及摩曼頓好禮節間、中場和海神來了等著你。

AQUAS STORE新品龍厚禮！兩款2023-24賽季AQUAS主場球衣鑰匙圈(激浪白、光譜藍)17、18日主場搶先開賣！此外AQUAS X PRETTYNICE聯名新商品AQUA NATION 港都意象薄長TEE By PRETTYNICE 也將首度曝光。延續經典，高雄全家海神 X 二次運球聯名商品，籃球平安符、摺疊環保袋同步上架！

高雄全家海神隊本季與NEW ERA首度合作聯名推出兩款帽款，高雄全家海神 X NEW ERA 9FIFTY 雄湧棒球帽、高雄全家海神 X NEW ERA 9FORTY Harbor City老帽，現場購買任一New Era帽款，贈一卡通乙張(款式任選)，AQUAS STORE消費滿$1,000元贈「海派大使貼紙」乙張，新年一起美得「帽」泡！